L’agenda running de la semaine dans la région

Les trails de la Sibérie vendredi et samedi

Rares sont les ultra-trails dans la région et la Sibérie en fait partie, depuis l’an dernier. Samedi à Profondeville, les plus téméraires des traileurs ont le choix entre 50km, 75km et 100km. Les départs se faisant, dans l’ordre décroissant, de 5 à 9 heures du matin. Un relais (4x25) est possible sur le 100km. La veille au soir, ce sont les plus courtes distances qui sont à l’honneur avec 6, 12, 18 et 25 kilomètres. Départs, dans l’ordre décroissant à 19h, 19h15, 19h30 et 19h45. Rendez-vous au collège de Burnot. Infos sur trail-de-la-sibérie.com.