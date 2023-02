Les archéologues auraient mis la main sur le plus vieux sex-toy de l’histoire de l’humanité, et il est… impressionnant! (photo)

C’est un objet en bois long de 160 millimètres. Le bois est doux, c’est du jeune frêne, comme poli. La base est ronde, le centre plus étroit et le bout fait quand même furieusement penser au gland du sexe humain.

Cet objet insolite, récupéré en 1992 sur le site archéologique romain de Vindolanda, dans le Northumberland, en Grande-Bretagne, près du mur d’Hadrien, n’aurait jamais dû nous parvenir. En 2000 ans, le bois aurait dû se décomposer. Sauf que, conservé par un heureux hasard à l’abri de l’air, l’objet a survécu au temps pour venir titiller la curiosité des scientifiques. Ses compagnons étaient facilement identifiables : des chaussures, de petits outils, des objets jetés là dont on pouvait deviner l’usage. Mais lui, à quoi servait-il ? Mystère…

« Souvent, en archéologie, quand nous trouvons un objet, nous pouvons deviner à quoi il a servi », précise le Dr Rob Collins, de l’université de Newmarket. « Mais pas pour celui-là. »

Les scientifiques ont pensé à des tas de choses. Comme, par exemple, un pilon utilisé en cuisine ou en pharmacie. Mais en y regardant de plus près, ils se sont aperçus que sa pointe la plus fine était inhabituellement polie. Et se sont finalement demandé si l’objet n’était pas destiné à des fins moins innocentes que le pilonnage de plantes médicinales ou de fines herbes. Pas besoin de faire un dessin…

Ceci étant, ne nous emballons pas. Dans l’Antiquité, le phallus portait bonheur. Il a peut-être été caressé par d’antiques mains en quête de chance, servi de décoration pour chasser le mauvais œil ou… été utilisé pour se donner un peu de bonheur. Peut-être ne le saura-t-on jamais. Mais l’enquête fascine.