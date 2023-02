L’Angleterre sans pitié pour les Red Flames, battues 6-1 pour leur dernier match l’Arnold Clark Cup

La Belgique s’est lourdement inclinée contre l’Angleterre pour son 3e et dernier match de l’Arnold Clark Cup de football féminin, un tournoi international organisé par la fédération anglaise de football, mercredi à Bristol. Les Red Flames, avec deux victoires, terminent à la deuxième place derrières les Anglaises, championnes d’Europe et 4e nation au ranking mondial.

La reprise avait un air de ’déjà vu’ avec un second but pour Chloe Kelly (3-0, 50e). C’est Julie Biesmans, sur un ballon dévié, qui a inscrit contre son camp le 4e but des Anglaises à la 78e minute (4-0). Ce sera 5-0 par Lucy Bronze à la 89e avant qu’Elena Dhont ne sauve l’honneur pour les Belges dans les arrêts de jeu (5-1, 90e+1). L’Angleterre plantera encore un 6e et dernier but par Leah Williamson, son deuxième de la soirée (6-1, 90e+3)