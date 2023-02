Les États-Unis frappés par une vaste tempête hivernale : elle «rendra problablement les déplacements impossibles»

Résultat, le trafic aérien a été largement perturbé et plus d’une centaine de milliers de personnes ont été privées d’électricité.

Outre la partie nord du pays, habituée aux fortes chutes de neige, d’autres zones plus inattendues, notamment certains endroits du Sud de la Californie font l’objet d’une alerte neige.

Près des Grands Lacs au nord du pays, une « tempête hivernale historique (qui) rendra probablement les déplacements impossibles » à cause des chutes de neige et de vents entre 55 et 70 kilomètres par heure, a averti le service météorologique américain (NWS).