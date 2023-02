Ligue des champions: Romelu Lukaku sauve l’Inter et bat un nouveau record

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Compliquée cette rencontre aller pour l’Inter. Tellement musclée qu’à l’heure de jeu, Simone Inzaghi, préoccupé aussi par un adversaire qui prenait de plus en plus confiance, a décidé de lancer les kilos et les centimètres de Lukaku dans la bagarre. Car c’en fut une – Porto a d’ailleurs fini à 10, Otávio, deuxième jaune à la 78e. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le géant anversois a été à la hauteur de cette confiance et de l’intensité des Portugais.

Avec ce but, le but, de la 86e minute – son 68e pour l’Inter, son 4e à peine cette saison, mais celui-ci pèse de tout son poids dans l’optique des 180 minutes –, Romelu Lukaku espère avoir exorcisé la malchance qui lui colle à la peau depuis son retour en Lombardie… Parce qu’il a dû s’y prendre à deux fois pour l’inscrire ce fameux point – sa première reprise, de la tête, avait frappé le montant droit de Diogo Costa – et parce qu’aussi, c’est Barella, avec qui il avait eu une prise de bec publique récemment, qui lui a adressé le centre…