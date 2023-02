Kev Adams se livre pour MAX: «Si ça n’appartenait qu’à moi, j’interdirais la haine sur les réseaux sociaux…»

Dans votre nouveau spectacle, « Miroir », vous évoquez le harcèlement scolaire…

C’est devenu un sujet grave, flippant à notre époque. C’est important pour des personnes de notoriété publique et qui ont la chance de s’exprimer auprès de jeunes d’en parler. Ce problème de harcèlement scolaire existait à mon époque puisque j’en ai été victime, on m’appelait « le gros », on se moquait de moi parce que j’étais différent. Mais ça s’arrêtait quand je quittais l’école. Je rentrais chez moi et j’étais tranquille. Il y avait une soupape de décompression. Aujourd’hui, il n’y a plus ça à cause des réseaux sociaux, on te poursuit le soir, les week-ends… Je crois qu’on se dirige vers une société où s’est devenu la mode, rigolo, de clasher, d’être méchant. Je parle de l’école et des jeunes mais je pourrais aussi parler des adultes. Aujourd’hui, c’est super de dire qu’un truc est de la merde ! Ça, ça me fait flipper. C’est devenu un monde où on fait la promotion de la haine, une société basée sur l’image où, potentiellement, on choisit l’homme ou la femme de leur vie en « swipant » à gauche ou à droite sur une photo retouchée.