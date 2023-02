Météo: prudence ce jeudi matin, la totalité du pays est placée en alerte par l’IRM!

Le temps sera brumeux et parfois accompagné de brouillard. Des prévisions qui poussent l’IRM à placer l’ensemble du pays en alerte jaune. La visibilité s’améliorera progressivement en cours de matinée. Les maxima varieront entre 6 en Ardenne et 10 degrés dans les autres régions, sous un vent faible à modéré. Le long du littoral, il deviendra assez fort avec des rafales proches de 60 km/h.

Demain matin, les températures seront légèrement négatives par endroits, avec des nuages bas en Ardenne, et des éclaircies ailleurs (accompagnées de voiles d’altitude). Ensuite, les champs nuageux deviendront rapidement plus nombreux à partir du nord-ouest et donneront lieu à des pluies l’après-midi, surtout sur la moitié nord-est du territoire. Le temps restera par contre généralement sec sur les régions proches de la frontière française. Sur les hauteurs de l’Ardenne, nous prévoyons quelques précipitations hivernales. Les maxima seront compris entre 3 degrés dans les Hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés dans les régions proches de la France. Le vent sera modéré d’ouest, virant au nord-ouest.