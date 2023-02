Un homme de 19 ans ouvre le feu sur le site d’un précédant crime en Floride: un journaliste et une fillette de 9 ans ont succombé à leurs blessures

Une équipe de la télévision locale Spectrum News 13 s’est rendue mercredi après-midi dans une rue de la banlieue pavillonnaire d’Orlando pour couvrir la mort par balle, plus tôt dans la journée, d’une femme de 20 ans.

Alors qu’ils travaillaient, un homme a ouvert le feu, tuant un journaliste et blessant son collègue, puis est entré dans une maison à proximité et, sans raison apparente, a tiré sur une femme et sa fille de neuf ans, tuant cette dernière.