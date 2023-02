Les affiches du jour: Anderlecht et La Gantoise espèrent passer le cap des barrages en Conference League

Battus tous les deux en déplacement à l’aller, et sur le même score (1-0), Anderlecht et La Gantoise espèrent profiter ce jeudi soir de l’avantage du terrain pour renverser la donne en barrage retour et se qualifier pour les 8es de finale de la Conference League de football.

Anderlecht avait été battu en Bulgarie par le club de Ludogorets et tentera de remonter le décalage à partir de 18h45 pour s’extirper de ce barrage.