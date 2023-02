Lukaku plaisante après être devenu le meilleur buteur belge de l’histoire de la Ligue des champions: «Regardez comme je suis en forme»

« Big Rom » est monté au jeu à la 58e minute et a inscrit le but de la victoire à la 86e minute (1-0) en reprenant au rebond un ballon qu’il avait envoyé lui-même sur le poteau. C’est son 17e but en carrière en Ligue des champions, soit le meilleur buteur belge de la C1.

Une fin avec le sourire

« Je suis content d’avoir pu aider l’équipe », a confié le Diable rouge au micro de Sky Italia. « Nous avons gagné, c’est le plus important. Je suis très content pour nous. On a rempli notre mission. On a joué un bon match, on s’est créé pas mal de bonnes occasions. On aurait voulu en mettre un deuxième, on a cherché à le faire. Mais on doit être satisfait avec ce résultat ».