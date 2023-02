Delhaize, Colruyt…: les légumes se font de plus en plus rares et sont plus chers dans les supermarchés belges, «jusqu’à trois fois plus qu’à la normale»

Vous l’avez très certainement remarqué. Depuis quelques semaines, l’offre de légumes est en baisse dans la plupart des supermarchés chez Colruyt ou même encore Delhaize où il est difficile de trouver des poivrons rouges, explique le Nieuwsblad.

Et quand il y a moins de légumes, les prix augmentent : désormais, comptez une hausse de 29 % pour les oignons et 28 % pour les concombres par rapport à l’année dernière. L’augmentation globale est de 19 % selon Test Achats. « Les légumes frais sont jusqu’à trois fois plus chers que la normale, et nous n’avons pas d’autre choix que de répercuter ces prix plus élevés sur nos clients », témoigne Dominiek Noppe, cadre dans le métier depuis 30 ans. Il ajoute : « En raison des pénuries, les légumes n’ont jamais été aussi chers ».