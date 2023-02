Insultes, jet de brocoli, cris...: la situation dégénère complètement à la caisse du Lidl au Royaume-Uni! (vidéo)

« Personne ne voulait parler pour le défendre, alors nous avons parlé et dit à la femme de se calmer, mais nous avons été complètement attaquées », ajoutent-elles. Sur la vidéo postée sur TikTok, on peut voir la dame hurler de colère sur les deux sœurs, avant que le personnel de Lidl n’intervienne.

Les faits se sont déroulés dans le magasin Lidl de Salford, en Angleterre. Une dame a soudainement vu rouge car le client qui se trouvait devant elle prenait trop de temps à son goût pour ranger ses courses. « Cette femme criait et criait sur un homme innocent juste pour avoir utilisé son téléphone à la caisse », expliquent deux sœurs, témoins de la scène.

La femme n’a visiblement pas supporté que l’on prenne la défense du monsieur à la caisse. « Attendez de sortir ! Qui vous a demandé de vous impliquer ? », a-t-elle crié. On peut entendre alors les insultes aller et venir : « C’est toi qui as commencé, espèce de vache stupide », « ferme ta gueule. Je ne te parlais pas, tu t’es impliquée ».