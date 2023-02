Le groupe international Technoform va installer sa filiale belge dans le parc d’activité économique de Tournai Ouest 3: jusqu’à 80 nouveaux emplois seront créés

Le groupe international Technoform fournit aux entreprises des solutions d’isolation thermique standard et sur mesure. L’entreprise produit des profilés d’isolation de haute précision pour les portes, fenêtres et façades, qui permettent de réduire la déperdition thermique. Ils garantissent une meilleure efficacité énergétique et contribuent ainsi à la réduction des émissions de CO2. Le marché étant en pleine croissance, le groupe Technoform a décidé de mettre en place une nouvelle organisation en installant sa filiale belge à Tournai. Le groupe prévoit de construire sa nouvelle unité de production sur une parcelle de deux hectares du parc d’activité économique de Tournai Ouest 3.

Lire aussi Pour faire le plein, plus la peine de se ruer vers la France, le prix du carburant à la frontière est plus intéressant chez nous La nouvelle filiale, Technoform Insulation Solutions Belgium SA, devrait couvrir les marchés existants en France et au Benelux et compterait 60 à 80 employés. L’objectif du groupe est de démarrer la production d’ici fin 2024

Fondée en 1969, Technoform est à la pointe de l’innovation thermoplastique et s’appuie sur des réseaux flexibles et locaux dans le monde entier. Le groupe dispose de quatorze sites de production en Europe, en Amérique et Asie-Pacifique et occupe plus de 1.600 salariés.

Un objectif dépassé L’intercommunale Ideta se réjouit quant à elle d’accueillir la nouvelle unité de production de Technoform sur le parc d’activité économique de Tournai Ouest 3. Avec une perspective de 60 à 80 emplois sur une parcelle de deux hectares, ce nouveau projet industriel dépasse l’objectif de l’Agence de Développement Territorial qui vise une densité de minimum quinze emplois à l’hectare au sein des parcs d’activité de Wallonie picarde. L’arrivée de Technoform à Tournai Ouest 3 confirme l’attractivité du parc d’activité et du territoire dont la situation géographique et les infrastructures économiques sont des atouts déterminants pour les entreprises. Le groupe Technoform renforcera le tissu économique dynamique et innovant de la Wallonie picarde et rejoindra les nombreuses entreprises de talents et créatrices de forte valeur ajoutée sur le territoire.