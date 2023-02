La très mauvaise surprise pour les habitants de la commune en allant relever leur courrier: 2.000 amendes en sept mois seulement, «c’est du harcèlement!» (photo)

Il y a maintenant quelques mois, la commune de Boortmeerbeek, en Flandre, a décidé d’installer des radars à plusieurs endroits, sans prévenir les automobilistes via une campagne d’information, et sans y mettre des panneaux de signalisation quelques mètres avant. Une pratique estimée honteuse par les habitants de la commune, alors que 2.000 amendes ont déjà été infligées.

Au total, ce sont quatre zones limitées à 30 km/h qui ont été équipées de caméras ANPR à Hever, ainsi qu’une zone 30 et deux zones 50 à Schiplaken. Bert Meulemans, membre du CD&V, a exprimé son mécontentement face à ces pratiques. Pour lui, « c’est du harcèlement » : « La majorité en a fait un gâchis, aboutissant à des mesures absurdes. Elle installe des caméras dans une zone 30, là où il n’y a que des jardins envahis. C’est absurde. De plus, les mesures de limitation de vitesse dans le centre de Hever qui existaient auparavant ont disparu, rendant la conduite trop rapide très facile ».

Bart Meulemans n’est également pas d’accord avec le fait que la commune n’ait pas réalisé de campagne d’information concernant ces caméras. « Vous pouvez le voir avec les chiffres, car 2.000 amendes ont déjà été infligées », déplore-t-il. Les radars ne sont pas non plus indiqués par un panneau de signalisation. « Ce système ou la façon dont il est géré est la faille de notre politique de mobilité », ajoute Bart Meulemans.

Hans De Locht, échevin de la Mobilité, ne s’est pas privé de répondre aux critiques : « Le système est en place depuis sept mois. Un panneau d’annonce n’est obligatoire que sur les autoroutes, car il y est dangereux de freiner brusquement. Il est même devenu courant de ne plus en mettre dans les zones 50 et 30 », explique-t-il. « Avec ces mesures, nous voulons décourager la circulation de transit dans nos centres villageois. Et quiconque le fait de toute façon est obligé de le faire de manière contrôlée », conclut l’échevin.