En difficulté en Italie, De Ketelaere voit deux grands clubs anglais être intéressés par un éventuel prêt

Rien ne se passe comme prévu pour Charles De Ketelaere à Milan. Transféré cet été pour 35 millions d’euros en provenance du Club de Bruges, le Diable rouge avait suscité de grandes attentes en Italie, où les fans de l’AC attendaient son arrivée avec impatience. Quelques mois plus tard, l’engouement autour de CDK est bien redescendu et l’aventure est en train de tourner au vinaigre.

En manque de rythme mais également de confiance, le joueur belge est conscient qu’il va devoir remonter la pente s’il veut aller au bout de son contrat à long terme avec l’AC (cinq saisons). Ou plutôt, s’il veut rester en Serie A et éviter un prêt (avec ou sans option d’achat). À ce sujet, plusieurs écuries sont déjà en train de montrer le bout de leur nez. Ainsi, selon Sussex Express, CDK figure sur la « wish list » de Brighton et Leicester City.