Une dame tuée par un alligator de 3 mètres de long: Gloria se promenait avec son chien avant de se faire attraper par le reptile, «il l’a emmené dans le lac» (vidéo)

C’est une terrible scène qui s’est déroulée en Floride à Fort Pierce ce mercredi. Gloria Serge, une dame de 85 ans, se promenait près d’un lac avec son chien, Trooper. Soudain, sur la vidéo d’Inside Edition, on y voit un alligator de 3 mètres de long bondir d’abord sur le chien de Gloria. Cette dernière tente de défendre son animal mais le reptile l’a finalement attrapé et tiré dans le lac…

de videos

Une voisine, Carole Thomas, a au même moment appelé les secours au 911. « Je pense qu’elle est partie, oh mon Dieu », s’écrit-elle au téléphone. Elle poursuit « Il l’a emmené dans le lac » avant de s’exclamer « c’est trop tard, oh mon dieu ! ». L’alligator a ensuite été attrapé et euthanasié. Les voisins sont évidemment sous le choc.