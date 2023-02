Terrible drame à Moorsele: Mihai, un ouvrier routier de 48 ans, a perdu la vie après avoir été heurté par un poids lourd alors qu’il sécurisait la route, «il travaillait très dur pour subvenir aux besoins de sa famille»

Il laisse derrière lui sa femme et ses deux enfants. Les collègues de la victime veulent sensibiliser les automobilistes aux dangers auxquels ils sont soumis dans les travaux routiers.

Mihai Obreja, un ouvrier routier de 48 ans, a tragiquement perdu la vie ce mercredi 22 février sur la E403 à Moorsele, en Flandre occidentale. Il a été percuté par un camion et est mort sur le coup, indiquent nos confrères du Belang van Limburg.

Le drame s’est produit aux alentours de 6 heures du matin. Le chauffeur d’un poids lourd roulait sur la E403 en direction de Tournai quand il a soudainement eu l’impression d’avoir heurté quelque chose. Il a fait demi-tour et s’est rendu à l’endroit de la collision. C’est là qu’il a retrouvé le corps de Mihai Obreja, un Roumain de 48 ans, de Wilrijk. Il s’était rendu sur la E403 tôt le matin avec ses collègues pour placer des panneaux indiquant les travaux.

À l’arrivée des secours, il était déjà trop tard pour Mihai. Un médecin légiste et un expert de la circulation ont été envoyés sur les lieux pour enquêter sur les circonstances du drame. Le conducteur du camion était négatif aux tests d’alcoolémie et de drogue.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux collègues de Mihai lui ont rendu hommage. « Mihai était quelqu’un qui travaillait extrêmement dur pour subvenir aux besoins de sa famille, peut-être trop dur parfois. Il laisse derrière lui une femme et deux enfants. Il était toujours prêt à aider, tout en étant effacé. Et cela se passait toujours avec le sourire, c’était un homme joyeux », a écrit l’un de ses collègues.

L’accident dont leur collègue a été victime a également suscité la colère des ouvriers, qui demandent que l’on fasse attention à eux. « Les routiers travaillent jour et nuit pour sécuriser les routes en Belgique. Et nous n’obtenons aucun respect de la part de l’usager de la route pour cela. Notre sécurité compte aussi », déplore l’un d’eux. « Les gens ne respectent pas la signalisation et ensuite nous insultent. Sans parler de tous les déchets qu’on nous jette littéralement sur la tête, y compris des bouteilles d’urine », dénonce un autre ouvrier.