«C’est trop facile»: Jean-Luc Reichmann réagit aux accusations de tricherie dans «Les 12 Coups de midi»

Que pense Jean-Luc Reichmann de ces accusations envers « Les 12 Coups de midi » ? Ciné-Télé-Revue lui a posé la question. Voici sa réponse : « Qu’ils n’hésitent surtout pas à s’inscrire et à venir, et comme ça ils verront comment ça se passe pour de vrai. Qu’ils n’hésitent pas, je les accueillerai avec grand bonheur. »

Lorsqu’un maître de midi reste longtemps dans l’émission de Jean-Luc Reichmann, certains internautes crient à la triche, avec des questions ciblées ou plus faciles pour les champions. C’était encore le cas avec Stéphane, cinquième plus grand maître de midi, avec 153 participations.

« Moi, mon le but, c’est de raconter de belles histoires. Donc on peut toujours discuter, tant que c’est dans la construction, et non pas dans la destruction. Si c’est de une critique constructive, je peux l’entendre. Ce qui m’intéresse, c’est de raconter des histoires au quotidien avec des gens ordinaires qui ont des parcours extraordinaires. Alors, que toutes ces personnes qui disent que c’est pipé n’hésitent pas à venir tenter leur chance », poursuit l’animateur vedette de TF1. « Ils vont être très heureux à la fois je suis sûr d’avoir une expérience différente dans leur vie, et de remporté des gains. Il faut arrêter de critiquer derrière. C’est trop facile de critiquer derrière les tablettes, ordinateurs ou téléphones portables. Venez ! Vous serez les bienvenus. »