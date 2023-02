AllianzGI votera contre les administrateurs des entreprises fortement émettrices sans objectifs Net Zero fiables

Au cours de l’année 2022, AllianzGI a participé à 10 205 (contre 10 190 en 2021) assemblées générales et a voté contre, s'est abstenu de voter ou s'est abstenu de voter sur au moins un point de l'ordre du jour lors de 69 % d’entre elles (vs. 68 % en 2021). Au niveau global, le gérant d’actifs s'est opposé à 16 % des résolutions liées aux délégations au conseil d’administration des autorisations portant sur le capital, 23 % des résolutions liées aux nominations d’administrateurs et 43 % des résolutions liées à la rémunération des dirigeants.

Allianz Global Investors, l’un des acteurs mondiaux de la gestion active, publie aujourd'hui son analyse annuelle de l’exercice de ses droits de vote en assemblée générale sur près de 110 000 résolutions d'actionnaires et de dirigeants en 2022. En tant que gérant actif, AllianzGI adopte une approche de gestion très active, globale et cohérente. La société de gestion est prête à s’opposer aux propositions des sociétés dans laquelle elle investit qui ne répondent pas à ses attentes, et à remplir son devoir d'agir dans l'intérêt des clients en examinant chaque proposition selon son mérite.

Matt Christensen, responsable mondial des investissements durables et à impact chez Allianz Global Investors, a déclaré : « De notre point de vue d'investisseur responsable et de long terme, deux sujets ressortent vraiment : une plus grande responsabilité attendue de la part du Conseil d’Administration en matière d’objectifs crédibles de transition climatique et un examen continu et vigilant des rémunérations. Tout au long de l'année 2022, nous avons continué à utiliser le pouvoir de nos votes, l'un des outils les plus puissants dont nous disposons, pour influencer les entreprises. En ce début d’année 2023, nous restons fermement convaincus que grâce à cette forme d’influence, nous pouvons contribuer à façonner un avenir durable pour les entreprises et la société, dans le meilleur intérêt de nos clients. »

Sur plusieurs marchés, les entreprises ont dû soumettre les rapports de rémunération au vote des actionnaires pour la première fois, conformément à la réglementation européenne. Antje Stobbe, Head of Stewardship chez Allianz Global Investors, commente : « Nous avons souvent été préoccupés par le manque de transparence, en particulier lorsqu'il s'agissait de divulguer clairement le lien entre la performance et la rémunération, ainsi que sur les indicateurs de rémunération discrétionnaires qui n'étaient pas soutenus par la performance, et sur les versements élevés des régimes de retraite. »

La plus grande cause de désaccord a été une fois de plus la rémunération des dirigeants

À la lumière des conditions économiques actuelles (en particulier les taux d'inflation élevés dans de nombreux pays), AllianzGI évaluera soigneusement les plans de rémunération généreux en prenant en considération les augmentations de salaire de l'ensemble des salariés des sociétés considérées, dans un souci de cohésion sociale mais aussi des restructurations ou licenciements qu’elles auraient mis en place ou des réductions de dividendes. Cette année, AllianzGI a renforcé sa politique de vote sur les aspects liés à la durabilité. La société de gestion attend des grandes entreprises européennes qu'elles intègrent dans la rémunération de leurs dirigeants des indicateurs clé de performance environnementale, sociale et de gouvernance et votera contre les politiques de rémunération s’ils ne sont pas mis en œuvre. Un certain nombre de conversations ont eu lieu sur ce sujet en 2022 entre AllianzGI et certaines entreprises pour lesquelles leur prise en compte était estimée insuffisante.

La gouvernance d'entreprise façonne les résultats en matière de durabilité

En 2022, le deuxième domaine d'intérêt le plus important est le « Say on Climate ». AllianzGI a rédigé un document spécifique sur le sujet, expliquant que l'idée est une tendance à long terme, même si le Say on Climateit n'a décollé que dans quelques pays européens à l'heure actuelle, principalement en France et au Royaume-Uni1. Selon Marie-Sybille Connan, senior Stewardship Analyst chez AllianzGI, « globalement, nous n'avons vu que 52 résolutions climat présentées par les Conseils d’Administrations. Nous attendons des sociétés les plus émettrices qu’elles soumettent au vote de leurs actionnaires leur plan de transition vers une économie décarbonée. En tant qu’investisseur actif et de long terme, nous attendons une plus grande transparence de leur part et nous souhaitons pouvoir juger de l’ambition de leur plan. Les investisseurs ont leur mot à dire sur le climat. » AllianzGI soutient et continuera de soutenir les résolutions climatiques d’actionnaires en fonction de leur mérite et a soutenu 70 des 87 propositions d'actionnaires sur le climat.

De même, AllianzGI tiendra le Conseil d’Administration responsable si l'entreprise n'a pas mis en place des objectifs Net Zero et une stratégie crédible pour les atteindre. À partir de 2024, en fonction de la composition du Conseil d'Administration, AllianzGI votera contre le Président du Comité de Développement Durable (ou équivalent en fonction de la terminologie retenue par l’entreprise), du Comité Stratégique ou contre le Président du Conseil d'Administration de certaines entreprises à fortes émissions, si les ambitions Net Zero ou les informations liées à l’impact financier de la transition climatique sont jugées insatisfaisantes. Un certain nombre d'entreprises américaines – souvent moins avancées que leurs homologues européennes sur ces sujets – suscitent de vives inquiétudes.

Promouvoir des conseils de haute qualité

AllianzGI accorde une grande importance à la qualité des Conseils d'Administration, car une bonne gouvernance va de pair avec de meilleures performances financières et des pratiques de durabilité élevées. En 2022, AllianzGI a voté contre un quart des nominations d’administrateurs. Le cumul des mandats reste une préoccupation majeure. En période de crise et de risque géopolitique élevé, comme c'est le cas actuellement, la société de gestion attend des administrateurs qu'ils disposent de suffisamment de temps pour remplir leurs fonctions. AllianzGI a également voté fréquemment contre des administrateurs non indépendants du fait de leur présence dans des comités clés, en particulier le Comité d'Audit.

Exprimer ses convictions par le vote

AllianzGI vote systématiquement sur les résolutions des actionnaires et a voté sur 2 600 propositions dans le monde en 2022, avec une forte concentration sur les États-Unis. Cela démontre également les fortes convictions d'AllianzGI concernant les questions environnementales et sociales. Les résolutions d'actionnaires portant sur les contributions politiques et le lobbying continuent d'être sur le climat importantes pour le gérant d’actifs, notamment sur le climat pour évaluer si les entreprises les allouent en adéquation avec leurs ambitions déclarées. AllianzGI a soutenu 94 % des résolutions liées au lobbying aux États-Unis. En adéquation avec l’importance accordée à sa thématique du capitalisme inclusif, AllianzGI a également manifesté un fort soutien aux propositions liées à l'emploi, par exemple sur l'égalité salariale, les conditions d'emploi ou les droits du travail, et a voté pour 89 % d'entre elles aux États-Unis.

Belgique

Dans l'ensemble, les votes contre la direction restent faibles, à 16 % (20 % en 2020) et essentiellement portés par les votes négatifs sur la rémunération.

Rémunération des dirigeants : AllianzGI s’est opposé aux rapports de rémunération dans 44% des cas, contre 59% en 2021. Le gérant d’actifs souligne le manque de transparence sur la structure de la rémunération variable, en particulier la robustesse des mécanismes de fixation des objectifs ainsi que l'inclusion d'indicateurs de performance spécifiques, mesurables et pertinents liés à l'ESG.

Résolutions relatives aux administrateurs: AllianzGI s’est opposé dans 8 % des cas aux résolutions relatives aux administrateurs (16 % en 2021). Parmi eux, les votes négatifs sur les élections d'administrateurs ont été un peu plus élevés, à 16%. Ces votes ont été motivés par le cumul et la durée du mandat, ainsi que par le fait que des administrateurs siègent au comité d'audit alors qu'ils ne sont pas indépendants.

Résolutions portant sur les autorisations de capital: les votes négatifs en matière de capital se sont élevés à 21,7 %, ce qui est inférieur à l'année dernière (31 %). Nos votes négatifs ont été motivés par des considérations relatives à la dilution élevée de ces plans.