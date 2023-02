Le ministre-président wallon Elio Di Rupo en visite de travail en Roumanie pour renforcer la coopération avec ce pays

M. Di Rupo rencontrera le Premier ministre roumain Nicolae Ciuca et le président de la Chambre des Députés, Mr. Marcel Ciolacu. Il participera à une réunion de travail avec, notamment, Charles Roussel, General Manager de Sonaca Transilvania, Elena Ionescu, Managing Director de Solvay Roumanie/Hongrie et Alain Schodts, Executive Director de la Chambre belgo-luxembourgeoise de Commerce en Roumanie/Moldavie.

Il se rendra dans le bureau économique et commercial de l’AWEX, qui a juridiction sur la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie et la Macédoine du Nord. Durant ces réunions, le ministre-président abordera les relations diplomatiques et économiques qui unissent la Wallonie et la Roumanie.