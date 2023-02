La police met en garde les passants contre Adam, un homme déguisé en «Cookie Monster»: «Ce type est un problème national»

Dans un premier temps, l’homme de 59 ans, prenait des photos déguisé en Elmo avec les touristes à San Francisco. Rapidement, il est devenu très agressif et ne manquait pas de crier sur les personnes qui ne lui laissaient pas de pourboire. À tel point que la police lui a interdit l’accès aux quais de la ville.

Depuis le milieu des années 2010, Adam Sandler a l’habitude de se déguiser en « Cookie Monster », appelé aussi « Macaron le Glouton » en français, rapporte le Daily Mirror. Il s’agit de la marionnette qui réclame en permanence cookies et gâteaux dans l’émission pour enfants « 1, rue Sésame ». Adam passe une partie de son temps dans ce costume à Santa Cruz aux États-Unis.

de videos

« À première vue, il semblait juste que ce serait peut-être amusant de faire un selfie avec lui, mais nous étions loin de lui et puis nous sommes allés à l’arrière du quai, et c’est là que nous l’avons vu sortir agités et en se mettant devant le visage des gens », témoigne Michelle Roberts, une passante.