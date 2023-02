Andréa va céder sa couronne de Miss Comines Franco-Belge ce samedi

Stéphanie Rogeau

Neuf jeunes femmes, toutes âgées de 17 à 22 ans, s'affronteront samedi pour le titre tant convoité de Miss Comines Franco-Belge. « Et il n’y a pas que le physique qui compte », précise Myriam Claeis. En tant que responsable du comité de l’élection, elle se réjouit de pouvoir organiser un nouveau spectacle. « Andréa Lamblin a remporté la couronne en 2020, puis la crise sanitaire est arrivée. Il était hors de question d'organiser quoi que ce soit, alors Andréa a continué à porter fièrement son titre. En 2023, l’heure est venue d’avoir une nouvelle miss mais nous sommes une grande famille et Andréa est comme une petite maman avec les nouvelles prétendantes. Miss Comines Franco-Belge sera attendue à plusieurs événements où elle devra représenter sa ville. Elle ne peut pas juste être belle et n’avoir rien à dire. Elle sera un modèle pour de nombreuses petites filles et montrer que la femme d’aujourd’hui a de l’ambition ».