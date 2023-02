«Il a complètement gagné ma confiance»: Bertha, 83 ans, a cru qu’elle s’adressait à sa banque… tous ses comptes ont été vidés, «j’ai perdu tout mon argent pour lequel j’avais économisé pendant des années»

Tout simplement honteux. Bertha Smits, une Belge de 83 ans originaire de Lierre, en Flandre, a perdu plusieurs dizaines de milliers d’euros en pensant qu’elle était en contact avec sa banque, il y a maintenant deux semaines. Une pratique malheureusement très en vogue en ce moment… Lire aussi Une personne volée alors qu'elle retirait de l'argent dans une agence ING: voici la technique des voleurs et comment ne pas vous faire avoir (vidéo) Le 11 février dernier, Bertha reçoit un appel sur son téléphone portable. « L’homme à l’autre bout du fil m’a dit dans un néerlandais correct qu’il appelait au nom de KBC et de la police de Lierre. Je sais très bien que les appels téléphoniques de la banque peuvent être risqués, mas comme il a également mentionné la police, j’étais confiante », explique l’octogénaire dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen. « Il m’a d’abord demandé si j’avais transféré de l’argent à quelqu’un en Pologne. Quand j’ai répondu que ce n’était pas le cas, il a dit qu’il y avait peut-être quelque chose qui n’allait pas », raconte encore Bertha.

de videos Et l’arnaqueur avait bien préparé son coup. « Il a ensuite énuméré cinq noms et m’a demandé si je connaissais ces personnes. Je les connaissais toutes : l’une d’elles était mon petit-fils, il y avait aussi un autre locataire et une autre entreprise qui était venue ici pour réparer quelque chose. Il a aussi réussi à me dire quels montants je leur avais transféré. De cette façon, il a complètement gagné ma confiance », témoigne Bertha.

« Comme il y avait un problème avec mon compte bancaire, il m’a invitée à venir au bureau KBC à Lierre. C’était impossible pour moi à cause de mes problèmes de genou. C’est pourquoi j’ai suggéré que je conduise jusqu’à la KBC de Nijlen, car je sais me garer juste devant la porte », ajoute la Belge. « L’homme a répondu que ce n’était pas possible, car la police menait son enquête dans le bureau de Lierre et qu’il ne pouvait donc pas partir. Il a alors suggéré d’envoyer une collègue employée de banque », explique encore l’octogénaire.

« J’ai dû répéter cela avec la carte de mon mari » Et Bertha explique qu’en « moins de dix minutes », la collègue était à sa porte. « Une femme qui parlait également un néerlandais impeccable. Il se peut donc qu’elle ait attendu à proximité dans sa voiture », raconte Bertha. « Elle a sorti un lecteur de carte de la banque où elle a inséré ma carte bancaire. Puis elle m’a demandé d’entrer mon code. Ensuite, j’ai dû répéter cela avec la carte de banque de mon mari. À la fin, elle a coupé mes cartes bancaires et s’en est allée », ajoute-t-elle. « Pendant ce temps, j’ai dû rester en ligne avec l’homme. Dès que la femme a franchi la porte, il m’a donné quelques conseils sur ce qu’il fallait surveiller à l’avenir. Il a dit qu’il supprimerait également un virus de mon ordinateur. Cette conversation a duré jusque 17h15. Je me rends compte maintenant que cela a donné aux escrocs le temps de retirer de l’argent de mon compte courant et d’épargne sans être dérangés », déplore Bertha.