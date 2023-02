Thierry Henry heureux pour Romelu Lukaku: l’ancien T2 des Diables rouges révèle ce qu’il lui a dit après l’élimination en Coupe du monde

Dans la foulée, Thierry Henry, présent sur le plateau de CBS Sports, a donné son avis sur « Big Rom ». Avec joie… « Je suis si content. Il semble plus en forme, plus mince. Il a dû être triste de ne pas commencer ce match. La seule chose à faire, c’était de répondre sur le terrain. Il l’a fait. Sa reprise de la tête sur le but est superbe. Il a apporté un message clair à son coach : il peut être titulaire lors de la prochaine rencontre ».

L’ancien T2 des Diables rouges a également tenu à revenir sur l’élimination précoce de la Belgique lors de la dernière Coupe du monde face à la Croatie. « On devait gagner et se qualifier. On se souvient tous des trois opportunités loupées par Romelu. Rater une occasion, c’est difficile. Mais trois… J’avais de l’empathie quand je l’ai vu au sol. Je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dirigé vers lui, lui ai fait un câlin et lui ai conseillé de faire face à cette situation. On a encore parlé dans le vestiaire. Je suis content de le voir en forme. Il donne tout pour revenir à son meilleur niveau ».