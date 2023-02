«Il était une fois des Belges, une fois…»: un livre qui fait la part belle à la belgitude

Dans ce bouquin, l’auteur originaire de Bruxelles donne la parole à 46 personnalités du plat pays afin qu’elles nous en disent plus sur leur belgitude.

Une idée de livre originale que l’auteur et enseignant bruxellois a eu pendant la crise sanitaire. « Durant cette période, nous étions tous un peu reclus chez nous et je me suis dit qu’il serait sympa de réaliser un chouette projet. Si j’avais déjà eu l’occasion de rédiger des bouquins par le passé, j’ai cette fois-ci rapidement pensé à la Belgique et au concept de la belgitude », affirme-t-il. « J’ai donc commencé à contacter certaines personnalités de notre pays. Certaines ont répondu, d’autres non. Il fallait aussi créer les questions, afin que chacun des intervenants puisse se les approprier. Au final, au terme d’un travail de longue halène, j’ai eu l’occasion d’interroger 46 personnalités de notre pays pour mon livre. »