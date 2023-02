Le Parlement bruxellois s’offre une statue du Chat de Geluck à… 370.000€!

Le porte-parole de Rachid Madrane (PS), président du Parlement bruxellois, informe nos confrères que cette acquisition constitue un hommage à la BD bruxelloise et au dessin de pression. Ce qui pourrait également amener davantage de monde au sein de Parlement.

Deux tonnes et demie et trois mètres de haut : ce sont les caractéristiques impressionnantes de la statue inédite du Chat livrée par Philippe Geluck au Parlement de la Région Bruxelles-Capitale. Pour acquérir cette œuvre, qui trônera dans le jardin intérieur, le Parlement a déboursé 370.000 €, révèle La Libre.

Mais au-delà de l’image de lieu, le but de cet achat est surtout de contribuer au futur musée du Chat, en soutenant (et en finançant) le projet. Si le gouvernement a déjà soutenu la construction du musée par le passé, le Parlement a désormais également mis sa pierre à l’édifice. Sacré coup de pouce ! Pour financer ce projet, le père fondateur du Chat a déjà vendu une vingtaine de bronzes. Celle du Parlement est une œuvre unique !

Malgré plusieurs critiques envers ce futur musée privé, les pouvoirs publics marquent et assument leur soutien. En avril 2021, une pétition en ligne, signée par 4.500 personnes, réclamait l’abandon du « Chat Cartoon Museum ». Le texte évoquait « des sentiments d’incompréhension et d’inquiétude, voire de consternation et de révolte, face au projet du Musée du Chat qui vise essentiellement à la promotion de l’œuvre de Philippe Geluck ».