Basket – Hecq: «Tout le monde a un avis sur la gestion du RPC»

Le président a également un avis sur le bad buzz permanent au sujet de son club. Il en décrit le fonctionnement : « Nous dirigeants sommes toujours critiqués par tout le monde. Les gens savent mieux que nous, c’est une constante. Tout le monde a un avis sur la gestion du RPC. Quand on est monté de R2 en D3, on s’est fait critiquer alors que l’UBW et l’ABC avaient fait pareil. J’ai entendu que nous dirigeants, on se faisait de l’argent avec le club. Vous pensez réellement que j’ai besoin du RPC pour vivre ? Aller gagner 1,5€ sur le dos du club, c’est d’une médiocrité. Quant à notre fonctionnement, excusez-moi de ne pas utiliser la méthode Poutine. J’estime ne pas être compétent pour prendre toutes les décisions. Je m’entoure des avis de Paul Luyckx, Laurent Monsieur et Raymond Fonteyn. Quand une décision est prise, elle est toujours le fruit d’une discussion du CA. »

Situation sportive

La saison de la TDM2 traduit un certain désarroi. Deux joueurs sont partis, trois coachs ont été utilisés. Le président résume la situation : « J’espère tout d’abord qu’on va récupérer les blessés Moris, Motte et Vanderkelen pour le match du week-end face à Esneux. Nous sommes susceptibles de nous renforcer mais ce n’est jamais évident avec les papiers. Au niveau des coachs, Hanavan était un gentleman. Il ne connaissait pas la D3 et a été confronté au non-professionnalisme du club et des joueurs. Eric Van Hoeck a plein de qualités mais n’avait pas la licence pour coacher. C’était compliqué d’engager un coach à ses côtés et lui dire ‘Assieds-toi, tais-toi, c’est Eric qui coache’. Quant aux joueurs, c’est vrai que Laurent Monsieur a souhaité un retour de Marbaix mais pas pour le tarif entendu. Kevin Vander Perre a reçu ce qu’on lui devait. Il n’a pas démissionné, il a été viré pour manque d’investissement à la demande des joueurs et du coach. Concernant les autres équipes, la P2 a gagné un match qui n’a pas encore été encodé, on n’est donc pas descendant. La P1 a démarré avec quatre victoires et deux courtes défaites. Il y a un petit malaise, on doit avoir une petite discussion pour remotiver tout le monde. L’an passé, on était aussi dernier avant de nous sauver. »