Après 56 ans de mariage, ils se déchirent au tribunal à Mons: André n’ira pas en prison

Le tribunal correctionnel de Mons a accordé la suspension du prononcé de la condamnation à André, un septuagénaire, poursuivi pour des faits de harcèlement et menaces proférées contre son ex-épouse, Rosa. Celle-ci avait décidé de le quitter après 56 ans de mariage. Il est aussi coupable d’avoir détenu illégalement une arme à feu.

Le 11 juin 2022, une violente dispute a éclaté au sein du couple. Menacée, Rosa a quitté le domicile familial. Ne supportant pas la rupture, André lui a envoyé des centaines de messages et l’a appelée à de multiples reprises, menaçant de mettre fin à ses jours. On parle de 177 appels entre le 11 juin et le 6 juillet 2022 !