Le bourgmestre n’en croit pas ses yeux quand il apprend ce qui s’est passé pendant la nuit: «Ce que les voleurs ont l’intention de faire avec ces objets reste pour moi un mystère» (photos)

Un vol pour le moins surprenant à Nijlen, en Flandre. Des individus sont repartis avec… deux grands bancs et trois poubelles ! Si la question est de savoir ce que les voleurs comptent faire avec ces objets, Paul Verbeeck, le bourgmestre de la ville, est scandalisé : « Nous faisons tout notre possible pour créer des lieux de repos et puis il se produit des choses comme cela ».

« Ce que les voleurs ont l’intention de faire avec les objets volés reste un mystère pour moi. Peut-être pour mettre dans leur propre jardin ? Je ne peux pas penser à grand-chose d’autre », explique Paul Verbeeck, très déçu par un tel acte. « Nous faisons des efforts pour que ce soit agréable sur la digue. Pour créer des lieux où les cyclistes et les promeneurs peuvent se reposer et boire un verre, profiter de la nature ou discuter entre eux. Et puis il y a des gens qui pensent différemment et qui viennent enlever les bancs. Je trouve cela très égoïste », déclare le bourgmestre.