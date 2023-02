VIDÉO. Esteban Ocon et Pierre Gasly, pilotes normands de Formule 1, en visite à l’usine Alpine de Dieppe

Un équipage 100 % Français… et surtout 100 % Normand ! Esteban Ocon, l’Eurois, et Pierre Gasly, le Seinomarin, sont les deux pilotes de Formule 1 de l’écurie Alpine . La veille de leur départ pour Bahreïn et trois jours de tests avant le début de la saison, ils ont visité l’usine de la marque, à Dieppe , lundi 20 février 2023. « À quelques kilomètres de mes sources », souligne Pierre Gasly, qui vient de rejoindre l’équipe mais qui était déjà passé sur le site après avoir remporté le titre de champion d’Europe de Formule Renault 2.0, en 2013.

Les deux sportifs ont d’abord visité des ateliers. Et si ici, on ne fabrique pas de voitures de Formule 1, le plaisir était quand même présent. « C’est quelque chose de premium et qui se perd dans l’automobile, l’expertise des gens qui ont un métier spécifique. C’est impressionnant à voir, apprécie Esteban Ocon, qui était déjà venu il y a un peu plus d’un an. C’est top que Pierre nous rejoigne. Notre équipe va montrer fièrement les couleurs de la Normandie, de la France ! »

Pierre Gasly (au centre) et Esteban Ocon (à droite) ont découvert l’atelier montage - Photo Boris Maslard/Paris-Normandie

Avis partagé par les centaines de salariés présents ce jour-là. L’un d’eux fait d’ailleurs signer un drapeau de la région. Jerry Lelong, lui, a demandé des autographes sur son volant de simracing (simulation de sport automobile). « Je joue énormément et je suis un grand passionné de F1 », témoigne celui qui travaille pour Alpine depuis vingt-cinq ans. Avec la sortie prochaine du jeu vidéo « F1 2023 », il devrait bientôt pouvoir jouer avec la nouvelle écurie Alpine et ses pilotes normands. Et leur faire atteindre des sommets ?

« On a l’impression de les connaître car on les voit tous les week-ends. Je les suis aussi sur les réseaux sociaux », indique Bastien Ygouf. Ce passionné de F1 et d’automobile, qui travaille ici depuis 2016, a fait signer une boîte contenant trois petites voitures, des prototypes de l’Alpine.

Les salariés de l’usine étaient conviés à une séance de dédicaces - Photo Boris Maslard/Paris-Normandie

« On espère qu’ils vont faire des podiums »

Antoine Dupont, agent prototypiste à l’atelier compétition et passionné de dessin, a réalisé un fidèle portrait des deux pilotes, qu’il a fait dédicacer. « On espère qu’ils vont faire des podiums. Ça va être encore dur cette année mais on ne sait jamais », espère le Dieppois.

Pierre Gasly a conscience de l’enjeu : « J’ai été positivement surpris de l’accueil fait par les équipes. Tout est fait pour être performant. L’objectif est de consolider la 4e place et se rapprocher des trois devant. Et d’aller sur le podium si les performances de la voiture nous le permettent. »

Jerry Lelong, passionné de F1, ici avec Pierre Gasly, a fait signer son volant de simracing par les deux pilotes - Photo Boris Maslard/Paris-Normandie

Pour réaliser des exploits, les deux Normands ont en tout cas le soutien des salariés d’Alpine.

