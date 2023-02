Les agriculteurs flamands manifesteront le 3 mars à Bruxelles contre le plan azote

Soutenus par le Boerenbond, Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Jong ABS, de Groene Kring et le réseau Ferm voor Agrovrouwen, les agriculteurs fustigent le plan azote dans sa forme actuelle, craignant qu’il entraîne «un bain de sang socio-économique» dans le secteur. Ils réclament un réajustement en profondeur du projet actuellement en discussion au nord du pays.

Les agriculteurs et agricultrices pressent l’exécutif flamand de prendre des décisions indépendamment de «jeux politiques», poursuit M. Vandamme. Alors que le gouvernement Jambon s’était entendu il y a un an sur un grand plan azote, il a dû rouvrir les discussions à l’issue d’une enquête publique. Poussé par le Boerenbond et protégeant son ministre de l’Agriculture Jo Brouns, le CD&V estime que les agriculteurs sont trop durement touchés par les restrictions envisagées, par rapport aux industriels.