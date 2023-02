Un épisode de «Capitaine Marleau» tourné dans l’Oise

C’est dans l’ambiance feutrée de la salle de restaurant de l’hôtel que nous retrouvons justement Josée Dayan, la réalisatrice, âgée de 79 ans. Une femme redoutée en raison de son caractère bien trempé. « Je ne quitte jamais mon tournage, alors si vous voulez parler avec moi, c’est maintenant ou jamais ! » Le ton est donné. Nous avons cinq minutes. « J’avais déjà tourné dans l’Oise, en particulier des séquences de Diane de Poitiers, avec Isabelle Adjani, raconte-t-elle. Mais là, en l’occurrence, on avait besoin d’un hôtel, et celui-là est parfait pour nous », apprécie-t-elle.

Le ton décalé de la série est en tout cas pleinement assumé. « Je ne prends pas conseil auprès des gendarmes ! Précisément parce que ma capitaine est décalée, comme l’était Louis De Funès dans le Gendarme de Saint-Tropez », justifie la réalisatrice, interrogée sur le côté burlesque de la série, qui en est déjà à son 32e épisode.

Près de 550 figurants avaient postulé, 60 ont été retenus

Près de 500 figurants de la région avaient postulé pour participer au tournage de cet épisode intitulé Grand hôtel, dont la date de diffusion n’est pas encore connue. La production n’en a finalement retenu que 60. Parmi eux, le chargé de figuration, Nicolas Noblecourt, a veillé à prendre « un maximum de comédiens professionnels », mais aussi quelques novices, dont la profession se rapproche de leur rôle.

Vêtu de son uniforme, Julien, policier municipal de profession venu du Nord, joue aujourd’hui les gendarmes. « J’ai vu l’annonce sur Internet, et j’ai postulé. Je trouve que ça change les idées et puis cela permet de rencontrer des personnalités, comme Patrick Timsit, qui a vraiment l’air très sympa ! », confie-t-il. L’autre gendarme qui l’accompagne est lui comédien professionnel. Il court les castings pour faire ses heures d’intermittent du spectacle. « Les gens veulent des têtes stéréotypées. Comme je suis blond aux yeux clairs, on me propose souvent des rôles de gendarme, ou encore d’officier nazi ! », s’amuse-t-il, tout en consultant sa feuille de service. En tout, 15 jours de tournage auront été nécessaires pour cet épisode en terre picarde.

Le capitaine Marleau… vu par les gendarmes de l’Oise

Dans les compagnies de gendarmerie du sud de l’Oise, la série télévisée française ne semble pas faire l’unanimité. « Je n’ai jamais regardé, indique un officier à Chantilly. D’ailleurs, je regarde assez peu la télévision ». « Ça fait rêver, ironise une gendarme. En fait, la série ne correspond pas à la réalité ». Même son de cloche au sein de la compagnie de gendarmerie de Senlis. « Je n’ai jamais regardé. C’est le personnage qui bloque. Ce n’est pas crédible. Je n’ai jamais vu un gendarme parler comme ça. Cette série a un effet répulsif », confie un officier. À la tête de la compagnie, on avoue être davantage « séries américaines ».