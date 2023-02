Nouveauté au Dour Festival: les organisateurs lancent «Le Garage», une scène dédiée aux guitares

La scène proposera notamment le 13 juillet une journée metal hardcore avec le cyberpunk des Toulousains de « Punish Yourself », Tagada Jones, groupe iconique de la scène punk metal française, les Américains « Attila » et le groupe belge de heavy metal « Do or Die ».

29 noms

La programmation du Garage se poursuivra les autres jours du festival dourois dans une large palette de styles avec, entre autres, le trio néerlandais coldwave Ambassade, les New-Yorkais du punk-harcore Show Me the Body, les Belges de la musique metal expérimentale aka Stake et Black Mirrors, le sludge et stoner metal des Hangman’s Chair, les performances rock psyché des Psychotic Monks, le punk hardcore des Birds in Row, le rock britannique de The Clockworks… 29 nouveaux noms forment la programmation complète de la toute nouvelle scène Le Garage.