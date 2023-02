À l'aéroport de Francfort, on n’aura bientôt plus besoin de passeport !

Dès cette année, les voyageurs qui passent par l’aéroport de Francfort (le 15e au monde lorsqu’on tient compte du nombre de voyageurs qui y transitent) pourront franchir les différentes étapes de contrôle (enregistrement, sécurité, embarquement) sans avoir à sortir leur passeport physique.

Une première mondiale !

Pour parvenir à ce qui n’est autre qu’une révolution dans le petit monde du voyage, l’aéroport allemand s’est associé aux sociétés SITA et NEC, toutes deux expertes dans les technologies d’identification biométrique. Celles-ci ont élaboré un parcours qui compte différentes étapes où, à chaque fois, le visage et les yeux sont scannés. Le but final étant de fluidifier le parcours du voyageur tout en garantissant une sécurité optimale au sein de l’aéroport.