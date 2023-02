Voici les prochaines collectes de sang en province de Namur

Les prochaines collectes de sang en province de Namur viennent d’être annoncées.

Il y en aura à la Salle Sainte-Thérèse à Rochefort, au croisement de la rue de Navaugle et de la rue de Dinant, ce vendredi 24 février de 15h à 19h ; au Foyer des Jeunes à Havelange, rue de Hiéttine 6, le lundi 27 février de 15h à 18h30 ; à la Maison de Village de Morialmé, Grand Place, le mardi 28 février de 15h à 18h30 ; et à la salle de la plaine des sports à Couvin, rue de la Foulerie 12, le mercredi 1er mars de 15h à 18h30 et le mercredi 8 février de 15h à 18h30.