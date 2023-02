Des lycéens étudient l’Histoire d’Amiens et atterrissent en Inde

Jamais ces lycéens d’Édouard-Gand n’auraient imaginé que leur travail sur la Grande Guerre les conduirait aussi loin. « Et certainement pas jusqu’en Inde », commente Meyleene Flechelle, l’une des élèves, qui participera à ce grand voyage. Il faut dire que ce projet est né un peu par hasard, au gré de leurs recherches sur l’histoire d’Amiens, entre 1914 et 1918. La quête de ces élèves des sections Animation et métiers d’art et du design a commencé l’année dernière. À l’époque, leur professeur de français et d’histoire, Louis Teyssedou, les entraîne sur les traces de Raoul Berthelé, un officier toulousain qui a photographié Amiens, alors qu’il était en poste au sud de la ville, en 1915. Un livre est édité et des expositions organisées.

Des soldats indiens photographiés par Raoul Berthelé en 1915 sur le boulevard Alsace-Lorraine. - (Photo: Soldats Indiens 1915 - Fonds_Berthelé - 49Fi195) Un élément historique en entraînant un autre, les classes décident de travailler sur les changements dans la ville, entre 1914 et 1918, et d’en faire une nouvelle exposition (lire par ailleurs). « Pour l’avant, nous nous appuyons sur les photographies de Raoul Berthelé prises en 1915 et pour l’après sur les clichés de la SPA, la Section photographique de l’armée créée peu après. »

Départ pour New Delhi le 9 avril L’enseignant et ses élèves découvrent alors autant de photographies que de destins hors normes. « Nous avons aussi retrouvé les descendants de Raoul Berthelé, ainsi que ceux de soldats australiens, qui ont œuvré à Villers-Bretonneux », détaille ainsi Louis Teyssedou. Ce sont justement ces descendants, qui ont transmis à la classe des clichés montrant des soldats indiens en poste à Amiens.

Un nouveau pan de l’Histoire à explorer ! Ni une, ni deux, Louis Teyssedou est entré en contact avec l’historien indien, Rama Chhina. « Et ce dernier m’a confié des lettres de soldats indiens racontant leur arrivée à Amiens. Un vrai choc des cultures ! », commente Louis Teyssedou qui a traduit ces écrits avec ses élèves. L’historien indien a aussi convié l’enseignant et sa classe à la conférence internationale sur la Grande Guerre qui se déroulera le 11 avril prochain à New Delhi, en Inde. « Après avoir reçu cette invitation, j’ai contacté la Direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA), qui a accepté de nous financer les billets d’avion », se réjouit Louis Teyssedou, qui a également obtenu le soutien du rectorat. Les élèves du lycée Édouard-Gand s’envoleront donc le 9 avril prochain pour New Delhi. Sur place, ils seront hébergés dans les familles des élèves du lycée français. « Lycée où nous accrocherons notre exposition, avant de participer à la conférence », commente Louis Teyssedou. Une expérience extraordinaire pour ces élèves. « D’autant que certains n’ont jamais voyagé en dehors de la France, commente la lycéenne, Meyleene Flechelle, avant de conclure : Là, on va découvrir une autre culture, une autre façon de vivre. » Photographie de Henri Bilowski montrant un soldat indien posant à côté de volontaires italiens dans les décombres de la gare Saint Roch. - (Photo: SPA 97 V 3143 - ECPAD)