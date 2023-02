La nouvelle découverte incroyable du télescope James Webb: «C’est à peu près la taille de la Voie lactée»

C’est une nouvelle découverte fascinante faite par le télescope James Webb, mis en service en juillet 2022 et qui a déjà contribué à améliorer notre savoir sur l’espace. Cette fois-ci, il a observé des populations de galaxies qui se seraient formées entre 500 et 700 millions d’années après le Big Bang, survenu lui, il y a 13,8 milliards d’années. Ces six galaxies se situent dans l’univers très lointain et plus jeune et sont de tailles importantes.

« C’est à peu près la taille de la Voie lactée, ce qui est fou », a déclaré à l’AFP Ivo Labbé, premier auteur de l’étude. Cette galaxie a produit autant d’étoile que la nôtre en beaucoup moins de temps : 700 millions contre 13,8 milliards d’années, « c’est 20 fois plus vite ». Selon ces découvertes, l’Univers s’étendrait donc plus rapidement que ce que pensaient les scientifiques et mettent en cause d’anciens modèles : « La théorie nous dit qu’à ces âges reculés, les galaxies sont toutes petites et croissent très lentement. On pouvait typiquement s’attendre à ce qu’elles soient 10 à 100 fois plus petites en termes de quantité d’étoiles », explique Ivo Labbé. Le télescope James Webb ne finit donc pas de nous étonner.