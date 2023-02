Un quadragénaire tente de se suicider et se rebelle contre les policiers et les ambulanciers à Saint-Nicolas

Ce mercredi après-midi à Saint-Nicolas, un homme de 46 ans a décidé d’en finir avec la vie. Il a tenté de se suicider en ingurgitant des médicaments. Son épouse a prévenu les secours et la police. Et son mari attendait sur le seuil de sa porte l’arrivée de l’ambulance et des policiers. Et le contact avec ces différentes personnes ne s’est pas bien passé du tout.

Le quadragénaire s’est mis en garde avec les poings levés face aux policiers et aux ambulanciers. Il a menacé verbalement les policiers en disant notamment : « Si je te retrouve, je vais te tuer ! ». Il a bousculé un ambulancier et a exercé une pression avec les paumes de sa main sur le torse d’un ambulancier. Il a aussi tenté de donner des coups de poing aux policiers qui ont dû faire usage de leur spray incapacitant. Il a ensuite tenté de prendre la fuite avant de revenir pour tenter à nouveau de donner des coups aux policiers. L’homme a finalement été maîtrisé et interpellé. Il a été déféré ce jeudi matin au parquet de Liège. Il a reçu un p.-v. pour rébellion et menaces à l’encontre des policiers avec un rappel à la loi.