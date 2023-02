La toute première antenne de sécurité et prévention de Woluwe-Saint-Pierre inaugurée mercredi à Stockel

La première Antenne de Sécurité Intégrée (ASI) de Woluwe-Saint-Pierre a été inaugurée à Stockel ce mercredi. « C’est la concrétisation d’un besoin et l’aboutissement d’une volonté de longue date », explique Benoît Cerexhe (Les Engagés), bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre en charge de la sécurité. « Stockel est le poumon économique de notre commune. C’est un quartier multimodal par lequel transitent aussi bien des habitants, que des clients, que des élèves et des familles. Des dizaines de milliers de personnes fréquentent les alentours de la Place Dumon chaque semaine. C’est typiquement dans des quartiers tels que celui-ci que l’on observe naturellement une concentration de problématiques de mendicité, de stationnements, de vols de vélos, etc. Y implanter une antenne de sécurité et de prévention n’est donc pas un luxe mais bien une nécessité. »

L’ASI s’inscrit dans le Plan régional global de Sécurité et de Prévention relatif à l’implémentation d’antennes de sécurité intégrées au niveau local. « Nous avons envoyé notre candidature à la Région dès que nous avons pris connaissance du Plan », poursuit le bourgmestre. Le projet s’est construit en partenariat avec Safe Brussels, avec AXA, propriétaire de la galerie Stockel Square et les différents acteurs locaux actifs sur le terrain : la zone de police Montgomery, l’ASBL Prévention Animation Jeunesse (PAJ), le CPAS de Woluwe-Saint-Pierre et les associations de commerçants.

Le but de cette antenne

« Concrètement, cet espace physique doit permettre à tout notre personnel susceptible d’observer ce qui se passe dans le quartier, de partager ses constats, et de voir, en équipe, avec un regard pluridisciplinaire, quelles solutions y apporter. Grâce à cette antenne, nos gardiens de la paix, nos agents constatateurs, nos gardiens de parking et notre service propreté vont pouvoir communiquer plus souvent, plus directement et faire remonter des informations précieuses. L’Antenne offrira également une facilité d’accès à certains services communaux, de police et de première ligne aux personnes moins mobiles et/ou valides », conclut Benoît Cerexhe.