Callie, la plus jeune gagnante de la loterie nationale britannique, a dépensé tout son jackpot de 2 millions d’euros en drogue et en vêtements… et doit maintenant retourner à l’école: «Nous faisons tous des erreurs dans la vie»

La mère de famille de 34 ans a expliqué dans les colonnes du Sun qu’elle avait obtenu une place à l’Université de Central Lancashire pour faire des études d’infirmière. « Prendre du temps et travailler sur soi-même pour devenir une meilleure personne est payant. Tellement fière de moi et de l’avenir que je prépare pour ma petite famille », a déclaré la jeune femme, qui commencera les cours en septembre de cette année.

Mais avant d’en arriver là, Callie a traversé beaucoup d’épreuves. Elle a été impliquée dans un accident de voiture alors qu’elle avait consommé de la cocaïne et son permis de conduire lui a été retiré. Elle a également été victime d’une violente agression après une soirée et s’en est sortie avec des côtes et des dents casées, une commotion cérébrale et des dommages permanents au niveau de sa vue. La jeune femme a souffert de dépression et affirme avoir pensé au suicide.