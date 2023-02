Classement de la Résidence Saint-Géry au patrimoine bruxellois

La Résidence Saint-Géry est un parfait exemple de la nouvelle période architecturale qui perdurera jusque dans les années 1960. L’immeuble compte sept étages, avec un espace commercial au rez-de-chaussée et trois unités de logement par étage. Les façades du bâtiment sont particulièrement dynamiques. Le bâtiment d’angle avec un grand gabarit au carrefour de la rue du Pont de la Carpe et la rue Artevelde, entre la rue Antoine Dansaert et les halles Saint-Géry, est un véritable point de repère visuel et urbain pour le quartier étant donné sa localisation.

Paul-Amaury Michel est né à Bruxelles en 1912 et y est mort en 1988. Il a étudié à La Cambre auprès de Eggericx. Une fois son diplôme en poche, il est notamment entré en contact avec les architectes Le Corbusier, Robert Mallet-Stevens et Pierre Chareau, qui ont influencé son œuvre. Paul-Amaury Michel est devenu une des figures de proue de l’architecture moderniste à Bruxelles.

« La grande diversité de Bruxelles et notre riche histoire se reflètent également dans notre architecture. Depuis l’époque romane, vers 1200, on trouve à Bruxelles des exemples intéressants de presque toutes les principales périodes architecturales. On y trouve ainsi aussi beaucoup de bâtiments modernistes. Par le passé, nous n’avons pas toujours apprécié la qualité architecturale à sa juste valeur. De superbes bâtiments ont été perdus ou défigurés en raison de choix personnels façonnés par des tendances inscrites dans une période donnée. Nous voulons absolument éviter cet arbitraire à l’avenir en classant et protégeant nos trésors architecturaux de toutes les époques », explique Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine.