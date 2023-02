HeartKinetics instaure un comité de pilotage clinique de renommée internationale

« Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier des conseils des experts aussi réputés au sein de notre comité clinique, qui nous aideront à faire progresser KINO® à un niveau supérieur », déclare Pierre-François Migeotte, CEO de HeartKinetics. « Tous adhèrent à notre mission et sont en parfaite adéquation avec celle-ci : nous cherchons à apporter des solutions fiables et précises pour révolutionner la gestion de l’IC, l’une des principales causes de décès dans le monde avec environ 65 millions de cas recensés. Dans le cadre de notre mission clinique, nous sommes reconnaissants pour les perspectives et l’expertise qu’ils nous apportent alors que nous nous attaquons à de nouveaux défis et à de nouvelles possibilités de commercialisation aux États-Unis et en Europe. Ce comité inspirera la confiance de toutes les parties prenantes de HeartKinetics. »

Au cours de l’année écoulée, HeartKinetics a franchi des étapes importantes avec le lancement de plusieurs essais cliniques et le lancement de l’application KINO.cardio sur Google Play et App Store à destination des patients recrutés lors de ces essais. En vue d’étendre ses solutions, HeartKinetics a renforcé son comité clinique en s’entourant de spécialistes de renommée internationale dans le domaine de la cardiologie et de l’IC.

Depuis sa création en 2019, HeartKinetics a toujours mis la science au cœur de son développement. Cette étape majeure démontre l’objectif de construire un programme de validation clinique et réglementaire qui répond aux attentes de tous les acteurs du marché : de l’industrie pharmaceutique active dans le développement de la prochaine génération de médicaments pour l’IC à nos futurs clients (hôpitaux et cliniques) et à notre réseau d’investisseurs.

Les membres rejoignant le comité de pilotage clinique de HeartKinetics sont les suivants :

Professeure Shelley Zieroth — Présidente de l’Association canadienne d’insuffisance cardiaque — Toronto, CA

La professeure Shelley Zieroth enseigne à la Faculté des sciences de la santé au Collège de médecine Max Rady de l’Université du Manitoba et est la directrice des cliniques d’IC et de transplantation cardiaque à l’Hôpital Saint-Boniface de Winnipeg. Elle est également à la tête du programme médical sur l’insuffisance cardiaque pour Cardiac Sciences Manitoba. Elle participe à plusieurs essais cliniques sur l’IC en tant que chercheuse principale, responsable nationale ou membre du comité exécutif. Elle est la présidente sortante de la Société canadienne d’insuffisance cardiaque et co-présidente des Lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie sur la prise en charge de l’insuffisance cardiaque. Elle est présidente du comité de planification scientifique du Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire organisé par la Société canadienne de cardiologie. Elle est actuellement présidente élue de la Fédération des femmes médecins du Canada.

Professeur Stefan Anker — Président du comité de pilotage clinique de HeartKinetics ; expert international en matière d’insuffisance cardiaque chronique et de cachexie, Hôpital de la Charité — Berlin, DE

Le professeur Stefan Anker enseigne l’homéostasie (tissulaire) dans le domaine de la cardiologie et du métabolisme à l’Hôpital de la Charité de Berlin, en Allemagne, depuis juin 2017. Chercheur prestigieux, auteur de plus de 1 000 articles. Il a également remporté plusieurs prix, dont le prix Copernicus 2018 de la Fondation allemande pour la recherche (DFG) et de la Fondation polonaise pour la science (FNP). En octobre 2020, il a été nommé docteur honoris causa de l’Université de médecine de Wroclaw, en Pologne.

Le professeur Stefan Anker siège au comité de la Heart Failure Association (HFA) de la Société européenne de cardiologie (ESC) depuis 2006 et a été président de la HFA de 2012 à 2014. Il préside actuellement le comité de la HFA en matière de réglementation. Il est le rédacteur en chef fondateur du premier journal à accès libre sur l’IC, ESC Heart Failure. Le professeur Stefan Anker a participé à plusieurs groupes de travail sur les lignes directrices de l’ESC.

Professeur Javed Butler — Professeur, titulaire de la chaire du dép. de médecine, conseiller de la FDA à l’Universitédu Mississippi au département de médecine — MS, USA

Javed Butler, MD, MPH, MBA, est titulaire de la chaire Patrick H. Lehan de recherche cardiovasculaire, professeur et président du département de médecine de l’Université du Mississippi. Il a obtenu son diplôme de médecine à l’Université Aga Khan, a suivi un programme de résidence à l’Université de Yale, une formation en cardiologie, en IC et en transplantation à l’Université Vanderbilt, et une formation en imagerie cardiaque au Massachusetts General Hospital. Il a obtenu un MPH à Harvard et un MBA à Emory. Le Dr Butler est certifié en cardiologie et en médecine de l’IC et de la transplantation. Il a reçu le prix Simon Dack de l’ACC et le prix Time, Feeling, and Focus de l’AHA. Il est l’auteur de plus de 750 publications évaluées par des pairs.

Professeur Gianluigi Savarese — Professeur de cardiologie à l’Institut Karolinska — Stockholm, SE

Gianluigi Savarese est actuellement professeur associé de cardiologie à l’Institut Karolinska et consultant pour l’IC à l’hôpital universitaire Karolinska de Stockholm, en Suède. Au cours des cinq dernières années, il a publié environ 150 travaux scientifiques dans des revues scientifiques spécialisées de premier plan, principalement sur l’IC, l’épidémiologie et la pharmacothérapie cardiovasculaire. Il est expert en études et en essais basés sur des registres.

Professeur Stéphane Carlier — Professeur de cardiologie au CHU Ambroise Paré — Mons, BE

Stéphane Carlier a obtenu son doctorat en médecine à l’Université Libre de Bruxelles (Belgique) en 1996 et a défendu son doctorat en ingénierie biomédicale à l’Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas) en 2001. Il est actuellement cardiologue interventionnel à l’hôpital universitaire Ambroise Paré, à Mons (Belgique), et professeur de cardiologie à l’UMons. Il a précédemment occupé le poste de professeur adjoint de médecine clinique et de bio-ingénierie à l’Université Columbia, à New York (NY) et a été directeur du Intravascular Imaging & Physiology Corelab de la Cardiovascular Research Foundation. Ses recherches portent sur la nouvelle imagerie intravasculaire, la dynamique cardiaque et vasculaire, la physiologie et le traitement des signaux. Il est membre de plusieurs comités de lecture de revues médicales et de bio-ingénierie.

Professeur Frederik Hendrik Verbrugge — Cardiologue spécialisé en IC, dir. de la Clinique de la dyspnée à l’UZ Brussels, BE