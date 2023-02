Aya Nakamura et son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff condamnés à 10.000 et 5000 euros d’amende après leur violente dispute

Déjà jugée pour violences volontaires sur conjoint le 26 janvier dernier, Aya Nakamura vient d’être condamnée à 10.000 euros d’amende. Vladimir, lui, écope d’une amende de 5000 euros.

de videos

En août 2022, une dispute survenait entre les conjoints de l’époque, à leur domicile à Rosny-sous-Bois. La chanteuse et Vladimir Boudnikoff avaient alors été placés en garde à vue. La raison de leur dispute ? Une photo prise par Vladimir et son ex à un mariage auquel Aya Nakamura n’avait pas été conviée.