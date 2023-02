Attention si vous possédez une application de ce type sur Androïd, elle pourrait vous anarquer

Certaines applications suscitent un engouement conséquent, à tel point que plusieurs personnes malveillantes en profitent pour vous arnaquer. Ces dernières semaines, ChatGPT, l’intelligence artificielle générative suscite l’émerveillement auprès de ses fans et a cumulé des centaines de milliers de téléchargements. Open AI, l’entreprise mère de ChatGPT, a d’ailleurs lancé un abonnement pour avoir accès à certaines fonctionnalités.

de videos

Pour le moment, il n’existe pas d’application officielle ChatGPT pour smartphone, mais cela n’empêche pas certaines personnes d’en créer en y injectant des logiciels malveillants, dans le but de récupérer vos photos, vidéos, de vous facturer certains services… Ces fausses applications s’appellent généralement « ChatGPT 1 » ou « AI Photo », rapporte The Sun. On en compterait environ 50 sur Androïd. N’utilisez donc que le site web de ChatGPT.