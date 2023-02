Un voleur récidiviste condamné à quatre ans de prison pour une trentaine de vols: «J’ai rencontré de mauvaises personnes, je souffre de problèmes psychologiques et je souhaite me reprendre en main»

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné ce jeudi un homme ayant commis une trentaine de vols entre septembre et octobre 2021 à quatre ans de prison. L’individu n’en était pas à son coup d’essai puisqu’il avait écopé de 37 mois de prison, en février 2019, pour vol et purgeait cette peine à la prison de Saint-Hubert, établissement qu’il n’a jamais réintégré après un congé pénitentiaire.

L’homme a avoué avoir commis, entre septembre et octobre 2021, dix vols avec effraction, dix vols simples, six tentatives de vols et cinq retraits d’argent au moyen de cartes de banque volées, soit une trentaine de vols.