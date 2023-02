Adidas lance l’Ultraboost Light, la chaussure de course la plus légère jamais conçue par la marque

La nouvelle Ultraboost Light est 30 % plus légère que les modèles précédents, devenant ainsi la chaussure de course adidas Ultraboost la plus légère à ce jour.

Le tissu spécialement conçu pour l’Ultraboost crée une chaussure de course où l’amortissement, le confort et la réactivité sont les maîtres mots. En plus d’être fabriqué dans un tissu plus léger qu’auparavant, le centre de la semelle contient le Linear Energy Point/Push (LEP) : une couche spécialement conçue pour optimiser la réactivité après chaque pas en récupérant l’énergie lorsque le pied se déroule.