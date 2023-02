«Ben oui, la police ne faisait rien…»: Lucas poursuit ses voleurs jusque Ransart, les menace, les colsonne et les ramène au commissariat

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On est le samedi 21 novembre 2020 à Gerpinnes. En fin de journée, un ouvrier appelle Lucas : « C’est normal, une camionnette sur le chantier de la rue de Villers ? Ma maman vient de passer et elle a vu deux ouvriers démonter l’échafaudage. Elle a noté le numéro de plaque ». Il s’agit effectivement d’un vol : l’échafaudage vaut 15.000 euros et Lucas, chauffagiste indépendant, l’a plutôt mauvaise… Il appelle alors la police qui identifie les voleurs, des habitants de Ransart : « Ils n’ont pas voulu intervenir directement. Ils m’ont dit de revenir le lundi pour déposer plainte. Mais le lundi, c’était trop tard, mon matériel aurait été vendu… »

Avec gilet pare-balles et arme

Jean-Pierre, l’un des voleurs, a eu la peur de sa vie le dimanche matin quand il a vu débarquer Lucas, équipé d’un gilet pare-balles et d’une arme dont la crosse dépassait.