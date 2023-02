Notre coup de cœur culturel: «Amitiés sincères», à voir du 24 février au 5 mars, au Poche Théâtre

Une fois par mois, Walter Orsini, amateur de pêche, de cuisine et de bons vins, Paul, écrivain célèbre, et Jacques, libraire expert en librairie médiévale, se retrouvent lors de leur traditionnel déjeuner à Saint-Germain-des-Prés. Mais cette fois-ci, Paul ne se présente pas. Pourquoi ce dernier a-t-il décalé le rendez-vous de mercredi à jeudi, alors qu'il s'agit d'un véritable rituel, auquel aucun des trois amis n'aurait dérogé ? Et comment Walter, le fort en gueule, va-t-il réagir quand il découvrira que ceux qu'il aime lui mentent effrontément ?

Walter aime Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie. Mais il n'aime pas le mensonge, mais alors pas du tout. « Dans la vie, on se dit tout ». Voilà ce qu'il déclare à qui veut l'entendre et même aux autres, étant le seul à respecter ce principe... Après avoir été applaudi au théâtre, « Amitiés sincères » a été porté sur le grand écran par ses deux auteurs François Prévôt et Stephan Archinard, lesquels offraient une très jolie comédie dramatique avec Jean-Hugues Anglade, Gérard Lanvin et Wladimir Yordanoff dans les rôles principaux. La pièce a été également jouée par la Comédie de Bruxelles.