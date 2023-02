L’horreur à l’atterrissage d’un vol à Londres: Greta, hôtesse de l’air de 24 ans, décède tragiquement alors qu’elle débarquait les passagers, «c’était une excellente collègue et une grande amie pour tous»

de videos

Les services de secours avaient été avertis qu’une femme était gravement malade dans l’avion. La mort de Greta fait l’objet d’une enquête. « Cette femme de 24 ans était membre d’équipage de cabine sur un vol en provenance d’Albanie et était sur le tarmac lorsqu’elle a semblé s’évanouir et a reçu les premiers soins de base », a déclaré le coroner Brown. « Dix minutes plus tard, il n’y avait plus de pouls. Les ambulanciers ont confirmé son décès. Une autopsie a révélé que la cause de sa mort était le syndrome de mort subite de l’adulte », ajoute-t-il.