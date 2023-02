Pour éviter les vibrations, la Stib lance une campagne de profilage des roues sur les nouvelles rames de métro

Depuis plusieurs mois, les habitants des communes d’Anderlecht, d’Auderghem, de Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-Saint-Lambert se plaignent des vibrations trop importantes du métro qui passe sous leur maison. La raison ? Les roues des rames de métro M7, présentes sur les lignes 1 et 5 du réseau de la Stib, sont soumises à un problème d’ovalisation anormale. L’ovalisation, qui est une forme d’usure des roues sur leur périphérie, provoque des vibrations et du bruit anormal au passage des rames. Des déformations très légères, de l’ordre de 0,3mm alors que le diamètre d’une roue est de 830 mm, peuvent déjà causer bruits et vibrations. de videos Lire aussi Fissures et «mini-tremblements de terre» quand le métro passe à Anderlecht: «Toutes les 30 minutes, je replace mes figurines» Alors que la Stib a pour habitude de procéder un reprofilage systématique des roues de ses rames de métro tous les 160.000 ou 180.000km, les roues des métros M7 présentent un problème d’ovalisation après seulement 60.000km. Actuellement, des discussions sont toujours en cours avec le fabricant afin d’identifier le problème et de trouver une solution structurelle. Mais en attendant, la Stib a mis en place une méthode de profilage afin de limiter les nuisances pour les riverains.

Lire aussi Le métro perturbe la tranquillité de plusieurs riverains à Auderghem: «On a peur que la maison s’écroule» « La Stib a conçu et mis en œuvre un dispositif qui mesure les vibrations générées au passage de chaque roue sur le réseau et identifie à travers ce système toutes les roues qui ne sont plus parfaitement rondes. Ce procédé est situé à la station Maelbeek et permet de sélectionner les rames qui doivent être traitées en priorité », avance Renaud de Saint Moulin, directeur des systèmes de transport. Ce programme de meulage des roues a été mis en place à l’automne 2022 et a pour but de rendre les roues à nouveau parfaitement rondes.

« Un tour de fosse » « Pour reprofiler ses roues, la Stib utilise un tour de fosse. Il s’agit d’un tour numérique, installé dans une fosse d’entretien dédiée dans les dépôts, sous les rails. Ce tour permet de redonner aux roues usées la forme précise d’une roue neuve, sans devoir démonter les roues du véhicule », explique Renaud de Saint Moulin. « Les rames passent au-dessus du tour en fosse, qui effectue une coupe sur les roues. Cela consiste à enlever une très fine couche d’acier des roues, afin qu’elles soient à nouveau parfaitement rondes. En moyenne, une roue peut-être reprofilée une quinzaine de fois avant de devoir être remplacée. Cette opération de reprofilage dure en moyenne une heure par essieu, sans compter le temps de manœuvre. Le reprofilage d’un train complet dure deux jours. » La Stib dispose de deux tours de fosse : un situé au dépôt Delta, l’autre au dépôt Jacques Brel. Et depuis la mise en service des M7 mi-2021, la Stib a déjà reprofilé plus de 800 roues, entretiens correctifs et préventifs compris, dont près de la moitié en correctif. Chaque voiture d’une rame de métro possède 8 roues, pour un total de 48 roues pour une rame de métro M7.